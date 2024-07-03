الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد عبدالغفار: نهدف لتمتع المواطن المصرى بالخدمات عبر خطة بالتنسيق مع الوزارات

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، إن هناك نظما عالمية ومعايير عالمية لقياس العنصر البشري وكفاءة القوى البشرية في أي مجتمع، لافتا إلى أن مصر متواجدة على الخريطة العالمية وهناك تشخيص لكثير من المشاكل التي يمكن أن نبدأ بها حتى نستطيع معا بمرور الوقت أن نصل إلى مواطن مصري يتمتع بالخدمات سواء من خلال المشاريع القومية.

 

وأضاف، خلال لقاء خاص عبر قناة extra news: "نهدف لتمتع المواطن المصري بالخدمات للوصول الى راحته ورفاهيته، وذلك من خلال خطة بالتنسيق مع الوزارات.

 

جدير بالذكر أن تكليفات الرئيس السيسي تتضمن  في حقيبة الصحة خلال الفترة المقبلة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كل المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.

خالد عبدالغفار شؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان منظومة التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

إعلام إسرائيلى: رد حركة حماس على مقترح التهدئة "بناء وإيجابى"

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة