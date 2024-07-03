خالد عبدالغفار: نهدف لتمتع المواطن المصرى بالخدمات عبر خطة بالتنسيق مع الوزارات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، إن هناك نظما عالمية ومعايير عالمية لقياس العنصر البشري وكفاءة القوى البشرية في أي مجتمع، لافتا إلى أن مصر متواجدة على الخريطة العالمية وهناك تشخيص لكثير من المشاكل التي يمكن أن نبدأ بها حتى نستطيع معا بمرور الوقت أن نصل إلى مواطن مصري يتمتع بالخدمات سواء من خلال المشاريع القومية.

وأضاف، خلال لقاء خاص عبر قناة extra news: "نهدف لتمتع المواطن المصري بالخدمات للوصول الى راحته ورفاهيته، وذلك من خلال خطة بالتنسيق مع الوزارات.

جدير بالذكر أن تكليفات الرئيس السيسي تتضمن في حقيبة الصحة خلال الفترة المقبلة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كل المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.