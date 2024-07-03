"لا تحكموا الآن".. قصواء الخلالى تعلق على السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على تولى الدكتور محمد عبداللطيف منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موضحة أن هناك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول السيرة الذاتية الخاصة به.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أنه لا يجب توجيه النقد لوزير التعليم الجديد قبل تنفيذ مهامه أو مرور شهرين وثلاثة على برنامجه الوزاري، مستنكرة اختصار السيرة الذاتية الخاصة به في النسخ المروجة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت أن وزير التربية والتعليم الجديد أدار مدارس على أعلى مستوى، ويمكنه أن يحل أزمات المدارس وكثافة الفصول المدرسية في مصر.