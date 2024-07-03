الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لا تحكموا الآن".. قصواء الخلالى تعلق على السيرة الذاتية لوزير التعليم الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على تولى الدكتور محمد عبداللطيف منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موضحة أن هناك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول السيرة الذاتية الخاصة به.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أنه لا يجب توجيه النقد لوزير التعليم الجديد قبل تنفيذ مهامه أو مرور شهرين وثلاثة على برنامجه الوزاري، مستنكرة اختصار السيرة الذاتية الخاصة به في النسخ المروجة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت أن وزير التربية والتعليم الجديد أدار مدارس على أعلى مستوى، ويمكنه أن يحل أزمات المدارس وكثافة الفصول المدرسية في مصر.

وزير التربية والتعليم الجديد وزير التربية والتعليم قصواء الخلالي الدكتور محمد عبد اللطيف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

إعلام إسرائيلى: رد حركة حماس على مقترح التهدئة "بناء وإيجابى"

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة