مجيد بودن: لا يوجد حل شامل للصراع القائم بالمنطقة والمحاولات الأمريكية الفرنسية هدفها التهدئة فقط

قال د. مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن المساعي الفرنسية بتقديم اقتراحات لمسئولين لبنانيين بهدف تهدئة التوتر بين الجبهتين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع نشوب حرب في المنطقة هي للتهدئة فقط، مؤكدًا أنه ليس لأي جهة أي إمكانية للضغط ولإيقاف المواجهة، فهي مجرد تهدئة، أي ترك الوضع على ما هو عليه.

وأضاف بودن، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمور الآن بيد نتنياهو وبيد وزير الحرب الإسرائيلي، وكل هذه القوى الخارجية أمريكا بكل قوتها وفرنسا بكل قوتها وعلاقاتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تحاول أن تبقى الأمور على ما هي، ومثلما يقال بدون أن تتدهور الأمور ونذهب إلى مواجهة مباشرة.

وأوضح، أن عملية التأجيل سببها أنه ليس هناك حل شامل للمنطقة، وبعدم وجود حل شامل لن تكون هناك تهدئة أو تأجيل.