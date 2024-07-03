محمد شردى: 3 يوليو يوم فارق فى تاريخ المصريين

قال الإعلامي محمد شردي، إن اليوم يوافق 3 يوليو، وهو اليوم الذي تم فيه عزل محمد مرسي، واليوم الذي استطعنا فيه استعادة مصر، مؤكدًا أنه يوم فارق في تاريخ المصريين.

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON": "اليوم أيضًا 3 يوليو 2024 وكمية التغييرات التي حدثت في هذه الدولة اليوم أنا على مدار 40 سنة سياسة وصحافة مشوفتهاش قبل كده".

وتابع: "كمية التغييرات كبيرة جدًا، وكنا نتساءل عن سبب التأخير في إعلان الحكومة الجديدة، لكن عندما رأينا حجم التغييرات عرفنا السبب".

وأردف: "نتحدث تقريبًا عن 100 شخصية تتولى مسئوليات جديدة"، مشيرًا إلى أن هذا التغيير هيكلي وأساسي وهذا يعني أن هذه المجموعة جاءت بأهداف محددة لكي تؤدي مهام واضحة العالم.

واستكمل: "أعتقد أنه تم إجراء مئات الاجتماعات للمستشارين وغيرهم بحثًا عن الشخصيات التي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة".