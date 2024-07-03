خالد فؤاد يوضح كيفية تقديم حلول سريعة يشعر بها المواطنون

علق رئيس حزب الشعب الديمقراطي المستشار خالد فؤاد لاختيار، عن التغيير الحاصل في المجموعة الاقتصادية داخل التشكيل الوزاري الجديد وأبرز الملفات المطروحة أمامهم، وكيفية تقديم حلول سريعة يشعر بها المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "فترة الشهر استغرقها رئيس الوزراء في تشكيل الوزارة للاختيار الدقيق والاختيار الصائب".

وأضاف أن الوقت المستغرق وعدد الاجتماعات يؤكد أن الحكومة الجديدة حكومة جني الثمار لأن وجود عدد كبير من أجل وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية.

وأشار إلى أن مرحلة الانطلاق وتنفيذ توجيهات الرئيس من أجل المواطن المصري ومشكلة ورفع العناء عنه وخفض الأسعار والاهتمام بالإنسان كأساس لعمل تلك الوزارة لأن الإنسان هو المكون لكل نواحي الحياة والشباب المصري.