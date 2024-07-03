الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: التفاؤل يسود بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية (فيديو)

الإعلامية قصواء
الإعلامية قصواء الخلالي

أعربت الإعلامية قصواء الخلالي عن تفاؤلها بالفترة القادمة، وذلك بعد أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة هو الأوسع ويدعو للتفاؤل.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي أن الحوار الوطني قدم دعمًا كبيرًا للحكومة من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية في قصر الاتحادية.

وأكدت، على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتناسب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة.

الإعلامية قصواء الخلالى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي التشكيل الجديد في المساء مع قصواء الحوار الوطنى مصطفى مدبولى المحافظين نواب الوزراء والمحافظين الوزراء والمحافظين قصر الاتحادية

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