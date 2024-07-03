الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل غلق القيد الأوليمبى وإعلان قائمة المنتخب

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

دقائق قليلة تفصلنا عن الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي التي ستسافر إلى باريس من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية خلال شهر يوليو الجاري.

يذكر أن اليوم الأربعاء هو آخر موعد لإعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي، ما يعني أنه متبقٍ فقط أقل من ساعة ونصف الساعة على الحسم.

وعلم "الدستور"، أن الأزمة تفاقمت في ظل تمسك أندية الدوري بلاعبيها وتحديدًا لاعبي فريقي الأهلي وبيراميدز، ورفضها التخلي عنهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأوليمبي قبل السفر إلى باريس.

وأكد مصدر داخل أروقة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أندية الدوري رفعت راية العصيان، وتحاول الضغط على مسئولي الجبلاية ورابطة أندية الدوري والمساومة بعدم إرسال لاعبيها من أجل اتخاذ قرار بتأجيل المباريات خلال فترة إقامة الأوليمبياد.

ويرفض نادي بيراميدز التخلي عن ثنائي الفريق الأوليمبي إبراهيم عادل ومحمود صابر قبل خوض مواجهة الفريق الأولى أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ14 في الدوري الممتاز "دوري نايل".

هذا الموقف تبنّاه الأهلي أيضًا ردًا على موقف منافسه بيراميدز، ورفض إرسال أي لاعب من اللاعبين فوق السن، وتحديدًا الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، بالإضافة إلى رفضه أيضًا التخلي عن الثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس قبل مواجهة بيراميدز، إلا لو أرسل بيراميدز لاعبيه في موعد انطلاق معسكر الفريق الأوليمبي يوم الجمعة 5 يوليو.

أما نادي الزمالك فقد وافق على تواجد الرباعي حسام عبدالمجيد وأحمد مصطفى زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة في معسكر المنتخب الأوليمبي، ولكن بشرط انضمامهم عقب مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 11 يوليو الجاري.

موقف الأندية أثار غضب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والذي لا يزال في حيرة من أمره قبل الإعلان عن القائمة النهائية.

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