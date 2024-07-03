قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة وستحقق استقرارًا اقتصاديًا (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن جميع الأسماء التي تم الإشارة إليها في الحقب الوزارية المختلفة قد حلفت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في التشكيل الوزاري الجديد.

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أن مصر لا تعلن الأسماء النهائية للتعديلات الحكومية إلا من خلال المصادر، على عكس البلدان الأخرى التي تتوفر فيها معلومات مدققة ومؤكدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والمناخية المختلفة، مشيرة إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر تجعل الوضع مختلفًا.

وأضافت، أن الحكومة في الفترات الأخيرة واجهت تعثرات كثيرة، مما أدى إلى استياء المصريين بسبب انقطاع الكهرباء والوضع الاقتصادي غير الجيد، ومع ذلك، نجحت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي في حل هذه المشكلات، ووجدت مخرجًا عاجلًا للوضع الاقتصادي المتأزم من خلال صفقة رأس الحكمة التي فرضت حالة من الاستقرار في مشكلة الدولار.

وأشارت "الخلالي"، إلى أنه مع بدء فترة رئاسة جديدة للرئيس، كان من الطبيعي أن يكون هناك حكومة جديدة، وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي مجددًا برئاسة الحكومة، واستغرق فترة في تسيير الأعمال وتشكيل الحكومة الجديدة التي جاءت بمجموعة من الأسماء في صورة محترمة، مع تعديل ضخم هو الأوسع في الحكومة.