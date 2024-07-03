الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالبساتين

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت جهات التحقيق فى البساتين، اليوم الأربعاء، حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الإجرامى.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى خبراء المعمل الكيميائى بالطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت مخدرات من عدمه، واعداد تقرير بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميا، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لذلك.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (1،250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس)، حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

البساتين حبس الاتجار في مخدر الاستروكس مخدر الاستروكس تحقيقات النيابة

مواد متعلقة

حبس شخصين بتهمة إشعال النيران في 5 بائعين بالشرابية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

إعلام إسرائيلى: رد حركة حماس على مقترح التهدئة "بناء وإيجابى"

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة