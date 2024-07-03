حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالبساتين

قررت جهات التحقيق فى البساتين، اليوم الأربعاء، حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطه الإجرامى.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى خبراء المعمل الكيميائى بالطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت مخدرات من عدمه، واعداد تقرير بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميا، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لذلك.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (1،250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس)، حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.