عبدالمحسن سلامة: الحكومة الحالية الأكثر حظًا.. ولكنها لن تظل لفترة كبيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الحكومة الحالية هي الأكثر حظًا من الحكومات السابقة، مناشدًا الوزراء الجدد بدء خطط العمل من اليوم.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الحكومة لن تظل لفترة كبيرة، متوقعًا أن يحدث تغيير إجباري خلال عام ونصف العام، لأن هناك استحقاقًا دستوريًا مع انتخابات البرلمان.

وتابع، أن ما حدث في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية إعجاز، من بناء وتطوير ونمو ومحاربة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك وزراء أدوا أداءً عظيمًا.

الشارع المصري كان مهمومًا بالموضوعات الاقتصادية

وأوضح، أن الشارع المصري كان مهمومًا بالموضوعات الاقتصادية، وقرار تغيير عدد من الوزراء الاقتصاديين، تجاوب مع المطلب الشعبي، وله مسبباته الحقيقية، الأمر الذى نتج عنه ارتياح لدى المواطنين.