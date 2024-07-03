انتشال جثمان طالب غرق أثناء الاستحمام فى الرياح البحرى بالمنوفية

لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقا في الرياح المنوفى البحري بقرية بهناي التابعة لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنوفية من انتشال جثمان الطالب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب أثناء الاستحمام بالماء هربا من حرارة الجو بقرية بهناي داخل الرياح المنوفي، وعلى الفور تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري لاتخاذ اللازم واستخراج الجثمان.

وسادت حالة من الحزن الشديد على وفاة الطالب وعلى الفور قام اللواء محمد حمدان مدير الحماية المدنية بتكليف المقدم محمد خالد رئيس قسم الإنقاذ النهري بالدفع بفريق الكابتن أبويزيد لمحل الواقعة لانتشال الجثمان، ونجحت الجهود في انتشال الطالب بمنطقة خلف البنك الزراعي بقرية بهناي.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث حيث تبين له غرق الطالب "عبد الرحمن باسم الشبيني" المقيد بالمرحلة الإعدادية، وتم نقل الجثمان بسيارة مين إسعاف إلى المستشفى العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.