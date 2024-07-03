الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

تحت رعاية د.أحمد هَنّو، وزير الثقافة وانطلاقا من ضرورة التباحث حول قضايا التأثير والتأثر فى الموسيقى العربية خاصة فى ظل المتغيرات والظروف الراهنة ومايعرف بتيارات العولمة والحداثة وأثرها على المشهد الموسيقى بعالمنا العربى.

أعلنت دار الأوبرا، برئاسة د.لمياء زايد، رئيس المهرجان والمؤتمر، عن المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32 والمقام فى الفترة من 11- 24أكتوبر المقبل الذى يديره الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان والمؤتمر.

وأعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة د.شيرين بدر 4 محاور رئيسية تندرج تحت عنوان "الموسيقى العربية بين التأثير والتأثر وجاءت على النحو التالي:

المحور الأول: الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية.

*(Cultural Tributaries and the Reality of Arabic Music)*

المحور الثانى: الأغنية العربية المعاصرة .. مصادر موسيقية متنوعة.

*(The Contemporary Arabic Song... Varied Musical Sources)*

المحور الثالث: تأثير الموسيقى الشعبية على الإبداع العربى المعاصر.

*(The Impact of Folk Music on Contemporary Arabic Music Creativity)*

المحور الرابع: الموسيقى العربية والتأليف الموسيقي العالمى .. التأثيرات المتبادلة.

*(Arabic Music and Western Global Composition Mutual Influences)*

كما يتم تقديم عدة تجارب موسيقية جديدة تتسق مع موضوع المؤتمر ومحاوره بالإضافة الى عرض بعض الأفكار البحثية لشباب الباحثين فى صورة ملصق أكاديمى.

وتبدأ اللجنة العلمية للمؤتمر تلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفقا لضوابط محددة هى:

أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت.

لا يزيد البحث علي 15 صفحة، وضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقي للنماذج التى استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوى ويختتم البحث بملخص باللغة العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد عن صفحة واحدة بنفس مواصفات البحث.

كما يرفق بالبحث نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد علي 5 أسطر.

إضافة لضرورة أن يتضمن العرض التقدمى للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد علي 15 دقيقة للعرض ويرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان [email protected] في موعد غايته السابع من أغسطس ٢٠٢٤ حتى يتسنى عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر، وستقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على تقديم أبحاثهم بالمؤتمر على أن يكون الاشتراك فى المؤتمر حضوريا.