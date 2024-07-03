الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

خالد عبدالغفار: التنمية البشرية هى الاهتمام برأس المال البشرى وكيفية صناعته وتطويره

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية، إن توليه منصب نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية تعتبر ثقة كبيرة ومسئولية أكبر.

وأضاف عبدالغفار خلال لقاء خاص عبر قناة extra news، أن التنمية البشرية هي الاهتمام برأس المال البشري وكيفية صناعة وتطوير الإنسان، أي دولة في العالم تمتلك في المقام الأول، ليست موارد يمكن أن تقاس بالمالية لكن الموارد الأساسية متمثلة في الإنسان الذي يعيش فيها. 

وأوضح، أن هناك أمثلة كثيرة جدا في دول العالم لا تمتلك ثروات، ولكن تمتلك قدرات كبيرة جدا في العنصر البشري، لافتا إلى أن مصر في فتراتها الطويلة في التنمية مهتمة جدا بعملية بناء الإنسان، ومن هنا كانت فكرة العنصر الخاص برأس المال البشري أو التنمية البشرية، ببساطة هي كيفية صناعة إنسان أو كيفية تطوير الإنسان منذ ولادته بل قبل أن يولد حتى يصل إلى مرحلة أن يكون عنصر هام وفاعل ومنتج في المجتمع المصري، مرورا بخطوات كثيرة جدا منذ بداية الرعاية الصحية قبل الولادة ثم بعد الولادة حتى يتمكن صحيا أن يكون عنصرا قادرا على الانتاج ثم دخوله إلى مرحلة التعليم الأساسي، ومن هنا جاءت أهمية التعليم الأساسي في بناء الإنسان وبناء مهاراته وقدراته وجدارة الإنسان في هذا التوقيت الهام جدا الذي يشكل عنصرا أساسيا في تكوين وجدان وشخصية الإنسان المصري ثم التعليم العالي ثم الشباب والرياضة، ثم وجود الإعلام في هذا الموضوع وكيفية بناء الشخصية والوعي العام للمواطن المصري مرورا بالتضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف التي لها دور كبير. 

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التنمية البشرية

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