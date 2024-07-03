الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مستقبل وطن» ينظم قافلة مجانية للكشف عن الأسنان بالشروق (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت أمانة مستقبل وطن مدينة الشروق، برئاسة إبراهيم شفيق، ود.أبوبكر عبدربه، أمين التنظيم ويوسف جنيدي الأمين المساعد وبالتعاون من جهاز مدينة الشروق، والجامعة البريطانية كلية طب الاسنان قافلة طبية مجانية في منطقة التعاونيات مسجد الشهيد.

وشهدت القافلة الطبية حضور قيادات حزب مستقبل وطن الشروق الذين حرصوا على تسهيل دخول المواطنين لإجراء الكشوفات لهم في منتهى السهولة من إجراء الفحوصات وغيرها وإصدار جوابات استكمال علاج بالمستشفى حال استدعى الأمر ذلك.  

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وقدمت القافلة الطبية برعاية حزب مستقبل وطن الشروق التي شهدت توافد من المواطنين،  خدمات خلع طبي وعادي، تنظيف جير، تحويل حالات الحشو عصب وعادي إلى مستشفى الجامعة البريطانية لعمل اللازم، توزيع ادوات وقاية كحول معطر صابون، قياس الطول والوزن، قياس ضغط وسكر.

كما قام عدد من الأطباء بتنظيم ندوة للأطفال عن كيفية الحفاظ على أسنانهم من التسوس وكيفية تنظيفها، للوقاية من التسوس وتوزيع منشور طبي على الأطفال لشرح كيفية حماية الاسنان من التسوس، وعبر الأطفال عن بالغ سعادتهم للمشاركة في تلك الندوة التثقيفية.

شارك في الفعالية د.سيد إبراهيم عضو هيئة أمين القسم والدكتورة رحاب الشيخ أمينة العلاقات العامة، والكاتب الصحفي عمرو المزيدي أمين الإعلام، وكرم رحيل أمين شياخة التعاونيات، وإيهاب محمد يوسف أمين شياخة قطاع 2، وأيمن الطوخي أمين شياخة حجر الأساس، والمهندس مصطفى رحيل والدكتورة بسمة عبده الأمينين المساعيدن لأمانة الشباب، وعدد من أعضاء هيئة مكتب مستقبل وطن الشروق.

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مستقبل وطن مدينة الشروق المهندس إبراهيم شفيق منطقة التعاونيات الفحوصات

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