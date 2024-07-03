الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتخابات تونس.. هل تدعم "حركة الشعب" قيس سعيد لولاية جديدة؟

قيس سعيد
قيس سعيد

قالت الرئاسة التونسية في بيان لها الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية. 

ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسًا عام 2019، عن ترشحه رسميًا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن عن ذلك لاحقًا سعيًا لولاية ثانية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تونس أسامة عويدات، إنه من المبكر الحديث عن الأسماء المرشحة لرئاسة البلاد في انتخابات أكتوبر المقبل، وهي لن تظهر الآن، ولكن عند نشر شروط الترشح في الانتخابات، والكل يتكلم عن نية الترشح لكن فعليًا هذا الكلام سابق لأوانه.

وأضاف عويدات لـ"الدستور": بالنسبة لنا نريد أن تكون هناك عملية مشاركة عالية، وانتخابات تنافسية، وتكافؤ فرص بين جميع المرشحين، وانتخابات نستطيع من خلالها منح الشرعية لمن سيحكم لمدة 5 سنوات.

ماذا يريد الإخوان؟

وتابع: الإخوان خرجوا من أذهان التونسيين، ولدينا اليوم فريقان؛ الداعمون لـ25 يوليو وما بعدها، ومن وقفوا عند اليوم السابق لهذا التاريخ، والإخوان يريدون خلق حالة انقسام واستقطاب بين الاثنين.

واستطرد: نحن في حركة الشعب نعتبر هذا التاريخ كان ضرورة ملحة ونحن معه كأهداف عامة للسيادة الوطنية، رغم أن أداء الحكومة يكرر نفس فشل الحكومات السابقة في اعتماد نفس التصورات الليبرالية التي أدت بالبلاد إلى ما هي عليه.

وأشار إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يعلن صراحة ترشحه في الانتخابات، ونحن في الحركة مع تحقيق أهداف 25 يوليو بمن آمنوا بها سواء كان الرئيس الحالي أو غيره، طالما نؤمن بنفس الرؤية والتصور.

واختتم: رغم أن سعيد لم يعلن نيته بعد، لكنه سوف يترشح على الأغلب. 

الرئاسة التونسية قيس سعيد سعيد حركة الشعب تونس أسامة عويدات

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