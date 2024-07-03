الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نانسي عجرم تشوق جمهورها وتكشف عن أغنيتها الجديدة.. (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "نظرة"، من خلال مقطع فيديو قصير لا تتعدى مدته الثواني شوقت به جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "نانسي" عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، مشهد مصور خلف الكاميرا لجزء من وجهها وبوكيه ورد في يدها، وعلقت عليه قائلة: "7-7 عالساعة 7.. من نظرة".

وفي سياق متصل كانت الفنانة ناسي عجرم قد وصلت لمدينة جدة استعدادا لإحياء حفل "ليلة وردة" المقرر إقامته يوم الخميس 4 يوليو المقبل، على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتشارك به أصالة نصري، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم، وعبير نعمة.

نانسي عجرم وردة ريهام عبدالحكيم

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