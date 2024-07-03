الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استبعاد كهربا وعودة كريستو.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية بالدورى

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الداخلية في الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة من مساء غد الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة على صدارة جدول الدوري.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي “كريستو”.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية

ويغيب عن مباراة الداخلية كل من حمزة علاء، مصطفي مخلوف، أحمد نبيل كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، محمود متولي، كريم الدبيس، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، بيرسي تاو، على معلول لأسباب مختلفة.
 

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