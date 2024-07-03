محمد شردى: الدولة تُحضّر صفًا ثانيًا من القيادات الشابة.. ومعدل أعمار الوزراء انخفض

قال الإعلامي محمد شردي، إن هناك 23 نائبًا في الوزارات، و32 نائبًا في المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تحضر صفًا ثانيًا للاستفادة منه.

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON": "نتحدث عن 55 قيادة تتولى الصف الثاني الذي لم يكن موجودًا من الأساس في مصر، لدينا الآن 55 شخصية قيادية في الصف الثاني خلف الوزراء والمحافظين تم تدريبهم وتحضيرهم".

وأشار، إلى أن متوسط الأعمار في الوزراء انخفض عن السابق حيث كان 64 سنة واليوم نتحدث عن 56 سنة.

وتابع: "أكبر الوزراء سنًا هو المستشار عدنان فنجري وزير العدل ويبلغ 71 عامًا، لأن هذا المنصب يحتاج إلى خبرة، بينما الأصغر سنًا المهندس شريف شربيني وزير الإسكان عمره 42 سنة، بالإضافة إلى وجود 6 وزراء في الحكومة الجديدة سنهم أقل من 50 سنة، و10 وزراء لم يتعدوا الـ60 سنة 14 وزيرًا تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة".