مسؤول إسرائيلي: حماس مصرة على ضمانة لعدم عودة الجيش للقتال

قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس لا تزال مصرة على ضمان عدم عودة جيش الاحتلال إلى القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى المطروح بين إسرائيل وحركة حماس مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول من الجانب الإسرائيلي.

وتابع المسئول لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل تعتزم مواصلة المفاوضات وكذلك الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين الـ120، الأحياء منهم والأموات، مشيرا إلى فجوات أخرى بين إسرائيل وحماس لم يتم سدها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمني الرفيع دون تسميته، أن حماس تواصل إصرارها على بند أساسي في المقترح المطروح للصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أنه مقترح إسرائيلي، يمنع إسرائيل من العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.

ولفتت تقارير إسرائيلية إلى أن الجهة التي قدمت إحاطة لوسائل الإعلام وطالبت بنشرها على لسان مسؤول أمني رفيع ليست سوى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما بأن عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق والعمل على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تدرس رد حماس

وأفادت “رويترز” نقلًا عن مكتب بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".