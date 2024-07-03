الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط لـ"إكسترا نيوز": تذليل الصعاب التى تواجه المواطن أهم توجيهات الرئيس السيسى

اللواء هشام أحمد
اللواء هشام أحمد أبو النصر

قال اللواء هشام أحمد أبو النصر، محافظ أسيوط، إن تكليفه بهذا المنصب هو تشريف له، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي تذليل الصعاب التي تواجه المواطن.

التواجد الميداني ورفع مستوى الحياة أهم توجيهات الرئيس

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن من  توجيهات الرئيس التركيز على التواجد الميداني ورفع مستوى الحياة ومعيشة المواطن والعمل على تنمية المحافظة وتكثيف الجهود فيها للإزدهار، ووصولها إلى الصورة الحقيقة الجذابة للمحافظة.
وأكد أن المواطن سيشعر بتغيير كبير وسيرى التواجد الميداني لكافة قيادات المحافظة والعمل على حل كافة مشاكلهم.    
 

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