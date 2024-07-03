خبيرة اقتصادية توضح التغيير فى المجموعة الاقتصادية للحكومة وأبرز الملفات المطروحة

كشفت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، عن التغيير الحاصل في المجموعة الاقتصادية داخل التشكيل الوزاري الجديد وأبرز الملفات المطروحة أمامهم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن المحرك الرئيسي للتغيير هو التعويل على تحول أداء الحكومة في كثير من الملفات.

وأضافت: "يجب عدم الارتهان على تحسن الأداء العالمي أو تحسن الملفات العالمية، فالتدعيات الاقتصادية والملف الاقتصادي لم تفرق بين كبير وصغير".

وأشارت، إلى أن العالم كله أصبح في حالة من الدوران حاول نفسه، موضحة أن ملف الطاقة الحيوي حدث عالمي تنتج عنه مكاسب وخسائر. وفي ملف الطاقة تحديدًا عندما يحدث نتيجة التعويل عليه أو حدوث عسكرته فالمعطيات تؤثر على كل مناحي الحياة وكذلك المؤشرات الاستثمارية.

وأوضحت، أن ملف الطاقة أصبح ورقة ارتهان عليها ودخل في نطاق التوترات الجيوسياسية وأصبحت إمدادات الطاقة مهددة بفعل فوضى البحار والمحيطات وأيضًا توسيع الفجوة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالنسبة لملف الطاقة.