الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

أستاذ القانون الدستورى: البرلمان أمامه 30 يومًا لحسم الثقة فى حكومة مدبولى

الدكتور طارق خضر
الدكتور طارق خضر

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية يعني مباشرة مهامهم بشكل رسمي، موضحًا أن مجلس النواب سيشكل يوم الإثنين المقبل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين للبدء في دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أن مجلس النواب سيكون أمامه 30 يومًا كحد أقصى لحسم الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بداية من الإثنين المقبل، مشيرًا إلى افتراضية عدم موافقة مجلس النواب على برنامج حكومة مدبولي، وفي هذه الحالة سيقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس حزب الأكثرية بشأن اختيار رئيس لمجلس الوزراء، وذلك وفقًا للدستور المصري.

الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى مجلس النواب

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