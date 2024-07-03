احتمالات التنحي تتزايد.. بايدن يجتمع بـ "هاريس" و20 حاكم ديمقراطي

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مباشرا مع نائبته كامالا هاريس اليوم الأربعاء.

وأظهرت المزيد من استطلاعات الرأي أنه سيخسر أمام دونالد ترامب.

اجتماع بايدن وهاريس

ووفقا لصحيفة “فايينشال تايمز” فقد جاء غداء بايدن المغلق مع هاريس في البيت الأبيض قبل ساعات من اجتماع الرئيس مع أكثر من 20 حاكمًا ديمقراطيًا مؤثرًا، بما في ذلك حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذين يُنظر إليهم على أنهم خلفاء محتملون إذا انسحب الرئيس من سباق الانتخابات.

وجاءت المحادثات مع الديمقراطيين الرئيسيين بعد أيام من أداء الرئيس الكارثي في ​​المناظرة الذي أثار الذعر في الحزب بشأن أهليته للمنصب وقدرته على التغلب على ترامب في انتخابات هذا العام. وأصر البيت الأبيض وحملة بايدن على أن الرئيس سيبقى في السباق.

استطلاعات جديدة

و تصاعدت الضغوط على الرئيس اليوم الأربعاء، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة انخفاضا حادا في تأييد ترشيحه خلال الأيام الأخيرة.

وأظهر استطلاع أجرته “نيويورك تايمز” أن ترامب وسع تقدمه على بايدن بين الناخبين المحتملين إلى ست نقاط.

وحصل ترامب على ميزة تسع نقاط بين الناخبين المسجلين.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة سي بي إس اليوم الأربعاء أن ترامب يتقدم الآن.

وجاء استطلاع نيويورك تايمز بعد وقت قصير من تقرير منفصل للصحيفة، نقل عن حليف مجهول لـ بايدن، يقول إن الرئيس يدرك أن محاولة إعادة انتخابه أصبحت الآن في خطر، مع اعتماد الكثير على ظهوره العلني المرتقب.

ووصف متحدث باسم البيت الأبيض تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأنه "كاذب تماما".