البيت الأبيض يوضح حقيقة انسحاب بايدن من السباق الرئاسى

قال بيان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لا يعتزم أبدًا الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن بايدن لم يخضع لفحص طبي منذ الفحص الأخير في فبراير.

انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

يناقش حلفاء نائبة الرئيس كامالا هاريس بشكل خاص كيف سيبدو ترشيحها إذا انسحب الرئيس جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض وكيف يمكنهم مساعدتها، بعد أداء بايدن الكارثي في ​​المناظرة يوم الخميس، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين تم منحهم عدم الكشف عن هويتهم من أجل التحدث بحرية عن المحادثات الخاصة، إن هذه المحادثات تم إجراؤها عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية بين بعض الأشخاص الذين جمعوا الأموال لنائبة الرئيس خلال حملتها التمهيدية الديمقراطية الفاشلة لعام 2020 ضد بايدن ومنافسين آخرين.

تشمل القضايا الرئيسية ما إذا كانت هاريس ستسيطر على صندوق الحرب الضخم لحملة بايدن-هاريس التي يديرها فريق بايدن إذا انسحب الرئيس من السباق.

وبرزت هاريس كمرشحة مفضلة مبكرة لتحل محل الرئيس على رأس القائمة، لكن هذا لا يضمن أن المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو لن يضم المزيد من المتنافسين ومعركة يحتمل أن تكون فوضوية على الترشيح.

من المرجح أن يكون لدى هاريس مفاتيح معظم الأموال، وفقًا لمديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريجيز، التي أقرت بالقواعد خلال مكالمة أخيرة مع مانحي الحزب، بدأت حملة بايدن في يونيو بتوفر 91 مليون دولار نقدًا، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، ودخلت العملية السياسية بأكملها، التي تشمل لجان جمع التبرعات المشتركة لبايدن، شهر يوليو بمبلغ 240 مليون دولار، وفقًا للحملة.

ويقول كبار الديمقراطيين بيلوسي وكليبورن، إن المخاوف المتعلقة بعمر بايدن "مشروعة" بعد كارثة المناظرة.

وقال هؤلاء الأشخاص إن هناك أيضًا نقاش بين المقربين من هاريس حول الحاجة إلى البدء في جدولة اجتماعات لنائب الرئيس مع بعض أكبر المانحين في الحزب الديمقراطي إذا انسحب بايدن.

كان حلفاء هاريس يضغطون على الجهات المانحة الأخرى ومسؤولي الحزب لإعادة النظر في المزايا المحتملة التي يمكن أن تجلبها حقيبة سياسات نائب الرئيس إلى منصة الحملة الديمقراطية: تركيزها على الحقوق الإنجابية، وتواصلها مع الناخبين السود والمجتمعات المهمشة وتصريحاتها في فبراير في ألمانيا.

عندما أكدت على قوة الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، وفقًا لشخص مطلع على هذا الاشتباك.

يقوم بعض جامعي التبرعات السابقين لهاريس أيضًا بإرسال رسائل نصية لبعضهم البعض بمقطع فيديو قديم مدته دقيقة واحدة يظهر فيه نائب الرئيس وهو يتعامل مع المعينين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب عندما كانت عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالأمر، يُظهر مقاطع لهاريس وهي تواجه أمثال المدعين العامين السابقين بيل بار وجيف سيشنز ثم مرشح المحكمة العليا بريت كافانو.

ويقولون إن الفيديو يؤكد أيضًا على رسالة رئيسية: استعداد هاريس لمواجهة حلفاء ترامب يظهر أن لديها ما يلزم لمواجهة الرئيس السابق وجهًا لوجه، ويقول التعليق الصوتي للإعلان: "في مواجهة ترامب وجهاً لوجه، ستستخدم كامالا عمودها الفقري وقيمها وخبرتها كمدعية عامة لفضح ترامب".

تم إنتاج الفيديو للجنة عمل سياسي تسمى "الناس يقفون بقوة"، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل أبدًا بسبب انسحاب هاريس في عام 2019 بعد وقت قصير من إنشائها، وبحسب ما ورد حجزت لجنة العمل السياسي ما يقرب من 300 ألف دولار من الإعلانات في جميع أنحاء ولاية أيوا الرئيسية، لكن لم يتم بث الإعلانات لأن هاريس انسحب من المؤتمر الحزبي بالولاية.

ولم تستجب متحدثة باسم البيت الأبيض لممثلي حملة هاريس وبايدن لطلبات التعليق.

لم تكن أي مناقشات حول ما قد تحتاجه هاريس للفوز في معركة المؤتمر من أجل الترشيح أمرًا غير وارد بالنسبة للديمقراطيين قبل مناظرة يوم الخميس، عندما كافح بايدن لإثبات قضية إعادة انتخابه وفشل في الضغط على ترامب.

أدى أداء بايدن الضعيف في المناظرة إلى تغيير المزاج العام بين المانحين بشكل كبير، حيث ناقش الكثيرون بشكل خاص ضرورة تنحي الرئيس من أجل منح الحزب أفضل فرصة للتغلب على ترامب في نوفمبر.