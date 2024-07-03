رئيس جامعة الأقصر يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى للبيئة والتنمية المستدامة

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة تحت شعار "الأخضر أسلوب حياة"، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور بعض رؤساء الجامعات، ونواب الشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفي رفعت فى كلمته، أن المجلس الأعلى للجامعات يرحب ويدعم بشكل كبير كافة الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام وزير التعليم العالي نحو التحول نحو الأخضر، موضحًا أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة داخل مناهج الجامعات لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة، لافتًا أن التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي وأصبح أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في ظل تغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية وتوجيه قطاعات الدولة المتنوعة طبقًا للاستراتيجية القومية للتعليم العالي.

رئيس جامعة الأقصر خلال المؤتمر الدولي الخامس للبيئة

رئيس جامعة الأقصر خلال المؤتمر الدولي الخامس للبيئة

رئيس جامعة الأقصر خلال المؤتمر الدولي الخامس للبيئة

رئيس جامعة الأقصر خلال المؤتمر الدولي الخامس للبيئة