الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جويل روبين: خطة أمريكية لتهدئة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل لمنع التصعيد

جويل روبين
جويل روبين

قال جويل روبين، مساعد وزير خارجية أمريكا سابقا، إن الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة أن يكون هناك ضمان ألا يكون هناك تصعيد إضافي بين إسرائيل وحزب الله، مشيرًا إلى أننا نسعى من خلال كافة القنوات الدبلوماسية من أجل تحقيق كافة الجهودة الإيجابية والمثمرة ونحاول الحصول على كثير من الدعم من مجلس الأمن لأن يكون هناك وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كما فعلنا وفيمكن تحقيق هذا الأمر مرة أخرى.

وأضاف روبين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم إسرائيل إذا ما كان هناك حرب بين إسرائيل وحزب الله، وإذا ما قام حزب الله بشن أي هجوم على أي مدن، وبالطبع قد رأينا كل هذه المبادرات من حزب الله لمهاجمة عدد من المدن وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. 
وأوضح أن هناك كثيرا من الجهود الدبلوماسية في المنطقة فيما يتعلق به التعاون مع الحكومة اللبنانية وكذلك بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بكل النقاشات والمباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار، وثالثا مع إيران من أجل تهدئة حزب الله وحثها على عدم الانخراط في مزيد من التداعيات والتصعيد في الجنوب اللبناني وفي مواجهة إسرائيل.
 

القاهرة الإخبارية ملف اليوم تصعيد إسرائيل حزب الله

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