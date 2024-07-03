الخشن: التشكيل الوزاري الجديد يؤكد الاستجابة لمطالب القوى السياسية

قال أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن أي تشكيل الحكومي الجديد برئاسة د.مصطفى مدبولي يعبر عن اختيارات موفقة تعكس مزيد من التأني لاختيار كوادر سياسية متميزة عملها حافل بالإنجازات والبصمات الإيجابية التنموية، ما يؤكد أنها ستكون قادرة على تجاوز التحديات الراهنة وستسطر معا طريقا تنمويا وعبورا للجمهورية الجديدة ومتطلباتها.

أكد الخشن في تصريحات اليوم أن التشكيل الوزاري الجديد جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب والنواب والنقابات، مما يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة تسعى للتشارك مع الجميع وإفساح المجال لكافة القوى الوطنية المخلصة للتشارك حول حدث هاما سيغير من سياسات الدولة المصرية بشكل عام المرحلة المقبلة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة الجديدة يعول عليها آمال كثير من المصريين، لا سيما في مناخ مشحون بكثير من التوترات على المستوى الداخلي والخارجي، وأزمات يومية يعيشها المواطن تحتاج بكل تأكيد على رسم سياسات وخطط عمل تتناسب مع المرحلة الراهنة مشيرًا إلى أن المواطن البسيط ما زال في دائرة اهتمام القيادة السياسية والحكومة الجديدة وحل مشكلاته لن تبعد عن هذه الدائرة.

واختتم الخشن حديثه: "الحكومة الجديدة ملقى على عاتقها تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال وضع سياسات لدعم النمو الاقتصادي، وتقليل البطالة وتحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في كافة المجالات.