بعد اغتيال الاحتلال لقيادى بـ"حزب الله".. هل تشتعل جبهة جنوب لبنان؟ (خاص)

أفاد المحلل والخبير السياسي محمد الرز أن حزب الله توعد برد قاس على جيش الاحتلال، بعد اغتيال أحد قادته الميدانيين بغارة جوية، وهو ما يثير التساؤلات حول مستقبل المناوشات في جنوب لبنان وما إذا كانت ستتصاعد إلى حرب شاملة أم ستبقى ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها.

مبادرات للتهدئة على جبهة لبنان

وقال المحلل اللبناني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كلا الاحتمالين وارد وبنفس الدرجة، لافتًا إلى أن الوساطات والمبادرات قائمة على قدم وساق لتخفيف التوتر بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية، وكان آخرها الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكان فحواه التحذير من خطر اندلاع حرب إقليمية انطلاقا من الساحة اللبنانية.

وتابع:" يضاف إلى ذلك المساعي التي تقوم بها الولايات المتحدة، وتحديدا عبر موفدها كبير مستشاري بايدن آموس هوكشتاين لمنع نشوب هذه الحرب، التي اعربت إيران أيضا عن عدم رغبتها فى اندلاعها، وأن أكدت أنها سوف تدعم المقاومة ضد اي عدوان إسرائيلي"، مشيرًا إلى تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من خمسة أشهر، من أن توسع حرب غزة نحو محور آخر من شأنه أن يشعل حربا إقليمية تهدد المعادلات في المنطقة.

إسرائيل تقرع طبول الحرب

اردف الرز: "في مقابل هذه المساعي الدولية والعربية تقرع إسرائيل طبول الحرب ضد لبنان، رغم معرفة قادتها مثل جالانت وجانتس وحتى سموتريش بأن الثمن سيكون باهظا على الكيان الإسرائيلي، وأن مثل هذه الحرب الشاملة قد تتحول إلى حرب وجود نظرا لما تعرفه إسرائيل عن ترسانة الأسلحة البرية والجوية والبحرية الموجودة عند حزب الله الذي كشف عن قدرات بعضها، الأمر الذي جعل قادة الجيش الإسرائيلي يراجعون حساباتهم ويربطون بين التهديد وبين خيار الحل السلمي".



اختتم المحلل السياسي اللبناني حديثه، قائلًا: "في هذه الأجواء الملبدة تصبح كل الاحتمالات مطروحة بقوة خاصة في ظل الجنون العنصري لنتنياهو وحكومته وهو ما دفع بعدة دول عربية واجنبية إلى دعوة رعاياها لمغادرة المنطقة، خاصة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة حيث ينهي الجيش الإسرائيلي المرحلة الثالثة من حربه على غزة ويحول عددا من ألويته نحو الشمال قبالة لبنان".