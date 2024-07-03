الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس العرض المسرحي "مستشفى الأحلام" بالقاهرة (صور)

جانب من العرض المسرحي
جانب من العرض المسرحي

انتهى المخرج ناصر عبد الحفيظ من عرض آخر أعماله المسرحية الجديدة مستشفى الأحلام السعيدة على خشبة مسرح مكتبة المعادى بالقاهرة وتصويرها.

وشارك في العرض مجموعة من فنانى مجموعة إحدى المؤسسات الطبية الخاصة على مسرح مكتبة المعادي، بحضور أبرز قيادات المجموعة الاستثمارية الصحية.

العرض ينتمى إلى الكوميديا الغنائية الاستعراضية وتدور أحداثه التى تقدم لمدة ساعة داخل مستشفى بإحدى القرى النائية بها مجموعة من الموظفين والإداريين الذين يعجزون عن الفصل بين الواقع والحلم فى تفاصيل حياتهم اليومية، ما يخلق حالة من المفارقات خلال خط سير العرض.

مستشفى الأحلام السعيدة بطولة إسلام سامى ويسرا الحكيم، علاء فتحى، أسماء سمير عبده، محمد سمير، عبد المقصود حامد شاكر،إبراهيم صابر، أحمد ابوالليل، سميرة موسي، بسمة محمود وأحمد النوبى وكريم عادل ونفين سعيد محمد ومحمود عثمان محمود ويسرا محمد يسرى والعرض تأليف اسلام سامى اخراج ناصر عبد الحفيظ الذى عبر عن شكره على  صفحات تواصله الاجتماعىلفريق العمل وكتب أعلى فيديو دعائى مدته دقيقة قائلا : كانت مجموعة رائعة صاحبة مواهب فنية أصيلة ثرية ومدهشة وكنت ولازلت فى قمة الشعور بالسعادة للنجاح الذى حققناه سويا شكرا لكم ولكل من ساهم فى نجاح هذا العرض وتمنياتى بمزيد من التقدم والنجاح.

المسرحية مستشفى الاحلام السعيدة مسرح المخرج ناصر عبد الحفيظ الكوميديا الغنائية

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