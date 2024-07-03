كلاكيت عاشر مرة.. المقاولون يخاطب رابطة الأندية والجبلاية بسبب التحكيم
واصل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، شكواه ضد الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق الذئاب في مسابقة الدوري الممتاز والتي تسببت في دخول الفريق ضمن الفرق المهددة بالهبوط.
وللمرة العاشرة يصدر مجلس المقاولون بيانا رسميا يوضح فيه الظلم الذي يتعرض له الفريق وجاء نص البيان على النحو التالي:
"الموضوع : بشأن أحداث مباراة إنبي والمقاولون العرب في الجولة 29 للدوري الممتاز والتي نشكو و نحتج فيها على الحكم عاطف حسين الذى ارتكب خطأ في القانون وكان يعاونه: (1- محمد فاروق 2- خالد حسام طه)، بالاشتراك مع طاقم الفار: (1- محمد الصباحي 2- محمد الشناوي).
أولا : أن نادي المقاولون العرب طالب بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق لأن هذه المباريات حساسة ومهمة جدا.
ثانيا ً: للمرة السادسة هذا الموسم يتعرض فريق المقاولون العرب لأخطاء تحكيمية مؤثرة نعاني منها أشد المعاناة في توقيتات نتطلع فيها للحصول على حقوقنا فقط وتضرب هذه الأخطاء مبادئ العدالة التي من المفترض أن تتوافر للجميع حتى نحظى ببطولة قوية تسفر عن مستوى حقيقي لكل الفرق.
ثالثا: لم يراجع الحكم ضربة جزاء للاعب المقاولون عمر سافيولا في الدقيقة 32 من الشوط الأول ولم يراجعه حكم الفار وشابت المباراة أخطاء غريبة باحتساب أخطاء مؤثرة لا أساس لها من الصحة على مدار المباراة.
رابعا: احتسب حكم المباراة ضربة جزاء غير صحيحة بالمرة بمساعدة من حكام الفار والذي من المفترض أن يكون وجودهم على التقنية لتحقيق أكبر قدر من العدالة، وضربة الجزاء غير الصحيحة التي تم احتسابها لا تستند على أي قواعد تحكيمية فلاعب إنبي سدد الكرة دون اشتراك وخرجت خارج المرمى قبل أي تلامس وتم الاحتساب بعد انتهاء الوقت الأصلي والمضاف من جانب الحكم والذي كان مقدرا بسبع دقائق علما بأن الشوط الثاني لم يكن فيه إضاعة لكل هذا الوقت ثم توقف اللعب في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع لإصابة حارس مرمى المقاولون وتم استكمال اللعب وأشار الحكم إلى أن باقي من الوقت أربع دقائق أخرى بالرغم من أن المتبقي دقيقة ونصف فقط وبعد مرور ثلاث دقائق يحتسب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة لصالح نادي إنبي أحرزوا منها هدف التعادل ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية مباشرةً (فماذا يعنى ذلك؟).
ما يحدث يؤكد ما حذرنا منه في 5 خطابات رسمية سابقة دون تحقيق أو رد وهو ما يضرب مبدأ المنافسة العادلة في مسابقة الدوري ونطلب مراجعة شريط المباراة والتأكد من ضربتي الجزاء واحتساب الوقت بدل الضائع والتأكد من أن ضربة الجزاء احتسبت بعد انتهاء الوقت بدل الضائع، وفي حال صحة كلامنا الذي ذكر نطالب بإعادة المباراة.
ونطلب من سيادتكم أيضا تعيين الحكام الدوليين المناسبين لإدارة مبارياتنا القادمة التي تعتبر مباريات كؤوس ومحاسبة المخطئ وإعلان العقوبة لأننا لا نريد إلا حق نادينا".