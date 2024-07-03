كلاكيت عاشر مرة.. المقاولون يخاطب رابطة الأندية والجبلاية بسبب التحكيم

واصل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، شكواه ضد الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق الذئاب في مسابقة الدوري الممتاز والتي تسببت في دخول الفريق ضمن الفرق المهددة بالهبوط.

وللمرة العاشرة يصدر مجلس المقاولون بيانا رسميا يوضح فيه الظلم الذي يتعرض له الفريق وجاء نص البيان على النحو التالي: