أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024
تحركت أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد في معاملات السوق المصري من المصانع الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق العمراني المصري.
ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الخميس 6 يوليو 2024 في مصر وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت في السوق المصري، وهي أسعار المصنع وليست الأسعار للمستهلك.
أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر
سعر حديد بشاى 41،200 جنيه
سعر حديد العتال 39،000 جنيه
سعر حديد المعادى 38،800 جنيه
سعر حديد الكومى 38،800 جنيه
سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه
سعر حديد عطيه 39،000 جنيه
سعر حديد العشري 38،800 جنيه
سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 39،000 جنيه
سعر حديد بيانكو 38،800 جنيه
سعر حديد المصريين 41،100 جنيه
سعر حديد سرحان 38،800 جنيه
سعر حديد عز اليوم في مصر
بلغ سعر حديد عز في مصر 41،500 جنيه
أسعار مواد البناء سعر الأسمنت في مصر
سعر أسمنت المعلم 1،960 جنيه
سعر أسمنت السهم 2،040 جنيه
سعر أسمنت الفهد 2،000 جنيه
سعر أسمنت وادي النيل 2،000 جنيه
سعر العسكري بني سويف 2،050 جنيه
سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه
سعر جنوب الوادي 2،010 جنيه
سعر أسمنت المخصوص 2،080 جنيه
سعر أسمنت السويس 2،120 جنيه
سعر أسمنت السويدي 2،300 جنيه
سعر أسمنت العسكري 2،050 جنيه
سعر أسمنت النصر 2،040 جنيه
سعر أسمنت سيناء 42.5 2،030 جنيه
سعر أسمنت حلوان 2،100 جنيه
سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيه
سعر أسمنت تايتان 1،970 جنيه
سعر أسمنت المصري 1،940 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه
سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيه
سعر أسمنت الصعيد 2،150 جنيه
سعر أسمنت أسيوط 2،130 جنيه
سعر أسمنت المصريين 1،990 جنيه
سعر أسمنت العامرية عادة 2،210 جنيه
سعر أسمنت البرج 2،300 جنيه
سعر أسمنت الماكس 2،300 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه
سعر أسمنت أسوان 2،130 جنيه
سعر أسمنت السد العالي 2،120 جنيه
سعر أسمنت قنا 2،350 جنيه