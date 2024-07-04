الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

مواد البناء
مواد البناء

تحركت أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد في معاملات السوق المصري من المصانع الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق العمراني المصري.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الخميس 6 يوليو 2024 في مصر وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت في السوق المصري، وهي أسعار المصنع وليست الأسعار للمستهلك.

أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر

سعر حديد بشاى   41،200 جنيه

سعر حديد العتال  39،000 جنيه

سعر حديد المعادى  38،800 جنيه

سعر حديد الكومى  38،800 جنيه

سعر حديد المراكبى  41،000 جنيه

سعر حديد عطيه   39،000 جنيه

سعر حديد العشري 38،800 جنيه

سعر حديد الجيوشي  39،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39،000 جنيه

سعر حديد بيانكو  38،800 جنيه

سعر حديد المصريين  41،100 جنيه

سعر حديد سرحان 38،800 جنيه

سعر حديد عز اليوم في مصر 

 

بلغ سعر حديد عز في مصر 41،500 جنيه

ارتفاع أسعار النفط.. وخام "برنت" يسجل 85.4 دولار للبرميل

تابع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

أسعار مواد البناء سعر الأسمنت في مصر 

سعر أسمنت المعلم  1،960 جنيه

 سعر أسمنت السهم  2،040 جنيه

 سعر أسمنت الفهد 2،000 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل  2،000 جنيه

سعر العسكري بني سويف 2،050 جنيه

سعر أسمنت المسلح  2،000 جنيه

سعر جنوب الوادي 2،010 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 2،080 جنيه

سعر أسمنت السويس  2،120 جنيه

سعر أسمنت السويدي  2،300 جنيه

سعر أسمنت العسكري  2،050 جنيه

سعر أسمنت النصر  2،040 جنيه

سعر أسمنت سيناء 42.5 2،030 جنيه

سعر أسمنت حلوان  2،100 جنيه

سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيه

سعر أسمنت تايتان  1،970 جنيه

سعر أسمنت المصري  1،940 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه

سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيه

سعر أسمنت الصعيد  2،150 جنيه

سعر أسمنت أسيوط  2،130 جنيه

سعر أسمنت المصريين 1،990 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة   2،210 جنيه

سعر أسمنت البرج  2،300 جنيه

 سعر أسمنت الماكس  2،300 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه

 سعر أسمنت أسوان 2،130 جنيه

سعر أسمنت السد العالي  2،120 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،350 جنيه

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تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3/7/2024

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تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات فى الأسواق المحلية

أسعار مواد البناء سعر الحديد سعر حديد عز سعر الأسمنت أسعار مواد البناء سعر الأسمنت سعر حديد عز اليوم

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