أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

تحركت أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد في معاملات السوق المصري من المصانع الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق العمراني المصري.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الخميس 6 يوليو 2024 في مصر وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت في السوق المصري، وهي أسعار المصنع وليست الأسعار للمستهلك.

أسعار مواد البناء سعر الحديد في مصر

سعر حديد بشاى 41،200 جنيه

سعر حديد العتال 39،000 جنيه

سعر حديد المعادى 38،800 جنيه

سعر حديد الكومى 38،800 جنيه

سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه

سعر حديد عطيه 39،000 جنيه

سعر حديد العشري 38،800 جنيه

سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39،000 جنيه

سعر حديد بيانكو 38،800 جنيه

سعر حديد المصريين 41،100 جنيه

سعر حديد سرحان 38،800 جنيه

سعر حديد عز اليوم في مصر

بلغ سعر حديد عز في مصر 41،500 جنيه

أسعار مواد البناء سعر الأسمنت في مصر

سعر أسمنت المعلم 1،960 جنيه

سعر أسمنت السهم 2،040 جنيه

سعر أسمنت الفهد 2،000 جنيه

سعر أسمنت وادي النيل 2،000 جنيه

سعر العسكري بني سويف 2،050 جنيه

سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه

سعر جنوب الوادي 2،010 جنيه

سعر أسمنت المخصوص 2،080 جنيه

سعر أسمنت السويس 2،120 جنيه

سعر أسمنت السويدي 2،300 جنيه

سعر أسمنت العسكري 2،050 جنيه

سعر أسمنت النصر 2،040 جنيه

سعر أسمنت سيناء 42.5 2،030 جنيه

سعر أسمنت حلوان 2،100 جنيه

سعر أسمنت المنيا 1،950 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2،160 جنيه

سعر أسمنت تايتان 1،970 جنيه

سعر أسمنت المصري 1،940 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2،040 جنيه

سعر أسمنت التعمير 1،980 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 2،150 جنيه

سعر أسمنت أسيوط 2،130 جنيه

سعر أسمنت المصريين 1،990 جنيه

سعر أسمنت العامرية عادة 2،210 جنيه

سعر أسمنت البرج 2،300 جنيه

سعر أسمنت الماكس 2،300 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه

سعر أسمنت أسوان 2،130 جنيه

سعر أسمنت السد العالي 2،120 جنيه

سعر أسمنت قنا 2،350 جنيه