فوائد عصير القصب.. لإنقاص الوزن وعلاج الأملاح

فوائد عصير القصب من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا، باستخدام مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

فوائد عصير القصب

معروف أن العصائر الطبيعية هى من المشروبات المثالية للكبار والصغار للحصول على وجبة خفيفة غنية بالمغذيات، وسريعة الامتصاص والهضم، وتمد الجسم بالطاقة، وإحدى العصائر الطبيعية الهامة عصير قصب السكر.

فوائد عصير القصب للصحة



وفيما يأتي فوائد عصير القصب التي أشارت إليها التجارب والدراسات ونشرت فى العديد من المجالات العلمية ..

يحتوي عصير القصب على مركبات خاصة تساعد في خفض مستويات الكوليستيرول السيء، والدهون الثلاثية في الجسم، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

بعض الأحماض الأمينية التي يحويها قصب السكر تعزز عملية حرق الدهون وعمليات الأيض المختلفة في الجسم، وهي مهمة في تكوين العديد من الأنزيمات.

فوائد عصير القصب لإنقاص الوزن

يساعد على إنقاص وزن الجسم والحفاظ عليه، عن طريق تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة مع الإمداد بسعرات حرارية قليلة، والحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم لفترة أطول.

نتيجة احتواء عصير قصب السكر على مضادات أكسدة قوية، وبصفاته القلوية، فإنه يعمل على مقاومة بعض أنواع السرطانات مثل: سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا.

يساعد تناول عصير القصب على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها بصفته غني بمادة البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة .

يساعد على مقاومة الالتهابات وأمراض البرد والانفلونزا والتهاب الحلق ومحاربة العدوى البكتيرية والفيروسية.

يساعد عصير القصب في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة لدى مرضى السكري، بصفته غني بالألياف وذو مؤشر غلايسيمي منخفض.

دعم بناء العضلات وعملها، وعمليات النمو المختلفة، فهو يحتوي على أحماض أمينية أساسية مهمة.

علاج الحمى ودرجات الحرارة المرتفعة.

علاج اليرقان وتعديل مستويات البيليروبين في الجسم وتعزيز وظائف الكبد.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك.

فوائد عصير القصب لأمراض المسالك البولية

تحسين وتعزيز ظائف الكلى وعلاج حصى الكلى والتهاب المسالك البولية.

تناول عصير القصب له دور وقائي ضد تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

وجد أن غنى عصير القصب بالمعادن والفيتامينات يجعل منه ضروري لصحة الأظافر، والبشرة، والشعر، بالإضافة إلى ما يحويه من الأحماض الأمينية الأساسية، ومضادات الأكسدة القوية، وفوائده الجمالية هي:

يساعد تناول كوب يوميًا من عصير قصب السكر في الحفاظ على سلامة الأظافر وتقويتها وعلاج هشاشتها والبقع البيضاء التي قد تصيبها.

يساعد شرب عصير القصب في الحفاظ على بشرة رطبة ونضرة، وعلاج بعض مشاكل الجلد، مثل: حب الشباب، ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد.