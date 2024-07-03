إطلاق مشروع نبته للأطفال.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية

تتجه أنظار العالم إلى مصر وتحديدًا الساحل الشمالي ترقبًا لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري، وحتى 30 أغسطس المقبل.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

ومن أبرز الفعاليات خلال هذا العام هو "مشروع نبته" الذي أعلنت إدارة المهرجان عن إطلاقه، فهو موجه للأطفال ويأتي ضمن حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنفيذ أعمال موجهة للجيل الناشئ والأطفال.

نبتة.. مشروع عظيم للأطفال وبداية مبشرة للاهتمام بالأطفال

ومن ناحيته أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشروع "نبتة" التي استحدثه مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، عبر منشور على حسابه على "فيس بوك": "نبتة.. مشروع عظيم للأطفال وبداية مبشرة للاهتمام بالأطفال وإضافة مهمة لمهرجان العلمين".

وكشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين بمثابة خطوة للانطلاق بمشروعات ترفيه دولية كبرى، وذلك بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى لها باع بعالم الترفيه الذى بات بمثابة عنصر من أهم عناصر الجذب للدول الكبرى خاصة في عالم السياحة.

ومن المتوقع أن تكون النسخة الثانية من مهرجان العلمين نسخة مميزة إذ تم الإعلان عن: