الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهندس يدهس موظفًا بالسفارة الروسية أمام مجلس الدولة بالدقى

أسعاف - أرشيفية
أسعاف - أرشيفية

دهست سيارة مسرعة موظفا بالسفارة الروسية أمام مجلس الدولة بمنطقة الدقي وتم نقله الى المستشفى مصابا بعدة إصابات. 

وتبين من تحقيقات نيابة الدقي أنه أثناء عبور موظف ثالث بالسفارة الروسية، الطريق للوصول إلى مقر عمله، صدمته سيارة مسرعة أمام مجلس الدولة وتوقف قائدها لانقاذه.

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وأضافت التحقيقات أن قائد السيارة مهندس، وقال إنه فوجئ بالشاب ولم يتمكن من تفاديه فاصطدم به.

ونقل الموظف المصاب إلى المستشفى وتبين إصابته بكسور مضاعفة امتد أحدها للقفص الصدري وخضع لجراحة عاجلة وحالته الصحية مستقرة.  

وأخطرت النيابة السفارة الروسية بالحادث وخضع المهندس للتحقيق.

وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له وقررت حجزه 24 ساعة على ذمة التحريات. 

مهندس السفارة الروسية مجلس الدولة الدقي سيارة مسرعة نيابة الدقى

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