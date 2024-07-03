المدارس التكنولوجية التطبيقية.. طفرة جديدة فى نظام التعليم المصرى

عرض برنامج "الخلاصة" الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين عبر قناة المحور، تقريرا بعنوان" المدارس التكنولوجية التطبيقية.. طفرة جديدة في نظام التعليم المصري.

وأوضح التقرير، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية هي نظام تعليمي جديد ومتميز بدأته الدولة المصرية عام 2018 بافتتاح أول ثلاث مدارس من بينهم، مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتوجهت الدولة لافتتاح المزيد من تلك المدارس على مدار الأعوام الماضية لتدريس التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوطين الصناعات الكبرى، ويعتمد نظام التعليم في المدارس التكنولوجية على تدريب الطلاب على أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

وتعمل المدارس التكنولوجية على توفير الوظائف لخريجيها بمرتبات مجزية، كما تتيح لهم استكمال التعليم الجامعي في الوقت ذاته، وتستهدف تلك المدارس طلاب الشهادة الإعدادية، ويتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويشترط أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول التي تحددها الوزارة.