الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأول مرة.. إنبى يتوج بلقب دورى تنس الطاولة على حساب الأهلى

إنبي بطلا لدورى تنس
إنبي بطلا لدورى تنس الطاولة

نجح فريق تنس الطاولة بنادي إنبي في التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز لموسم 2003-2024 للمرة الأولى في تاريخه وتوّج الفريق البترولي بطلًا للدوري الممتاز (أ)، لتنس الطاولة بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية والتي أقيمت بمدينة الإسماعيلية.

من جانبه عبر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن سعادته الكبيره عقب تتويج فريق الرجال لتنس الطاولة بلقب الدورى مؤكدًا ان إنبي يمتلك عناصر مميزة وقادرة على المنافسة القارية بعد التتويج باللقب المحلي.

ووجه الشريعى الشكر للجهاز الفني لفريق لتنس الطاولة وجميع اللاعبين بعد التغلب على النادي الأهلي أعرق الأندية داخل القارة الأفريقية مؤكدًا أن إنبي لديه أهداف كثيرة أهمها التتويج باللقب القاري وأيضا المنافسة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة حرص على التواجد في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية والتي أقيمت بمدينة الإسماعيلية.

تنس الطاولة انبى الفريق البترولى الاهلى أيمن الشريعى معتز عاشور الاتحاد المصري لتنس الطاولة

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