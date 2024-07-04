"30 يونيو صمام الأمان".. قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بذكرى الثورة

تتوالى الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

وشهدت جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، يومًا ثقافيًا نظم بالتعاون مع إدارة السلام التعليمية، وضمن البروتوكول بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "30 يونيو صمام الأمان" تحدثت خلاله الدكتورة جيهان حسن - مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، عن أهمية الثورة في نفوس المصريين، وأهم مكتسباتها ومنها الأمن والاستقرار والمشروعات القومية التي أحدثت طفرة تنموية بالدولة.

وفي كلمته أوضح الشيخ حسن شعبان - من الأزهر الشريف، قيمة التعاون، والعمل بروح الجماعة لمواجهة التحديات، مقدمًا عددًا من المواقف للرسول الكريم للاقتداء بها.

وأكدت الدكتورة حنان أحمد - من إدارة الصحة والسكان، في ختام اللقاء، ضرورة نشر ثقافة التسامح والود بين أفراد المجتمع، بجانب العمل على تنمية الذات، من أجل الوصول إلى حالة من الطمأنينة والتسامح مع النفس والآخرين.

كما شهدت الفعاليات التي قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، لقاء تناولت خلاله حنان قليني - مسؤل إعلام منطقة السلام ثان الطبية، الحوادث التي يتعرض لها الأطفال بالمنزل، مقدمة عدة نصائح لتفاديها.

واختتم اليوم بفقرة فنية تغنى خلالها عدد من الأطفال الموهوبين بالأغاني الوطنية والدينية احتفالًا بذكرى الثورة، بجانب عرض لفقرتي التنورة والأراجوز، وذلك بحضور سلوى عبد العزيز موجه أول ورئيس إدارة السلام التعليمية، ونخبة من المثقفين ومسئولي الثقافة والتربية والتعليم.