الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنت وزارة السياحة تجلس على مقعد نائب الوزير

يمنى البحار
يمنى البحار

قامت اليوم يمنى البحار، بأداء اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، نائبًا لوزير السياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويمنى البحار من الكفاءات والكوادر الشابة المتميزة من أبناء وزارة السياحة والآثار من ذوي الخبرة، تدرجت بالعديد من المناصب القيادية بالوزارة، حيث كانت تشغل منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، تختص بمباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من  الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

كما كانت قد شغلت منصب مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية منذ عام 2020 حتى يوليو 2023، وقبل ذلك المنصب شغلت وظيفة معاون الوزير لمدة 6 سنوات، كما تولت وظيفة المُشرف على المكتب الفني للوزير خلال الفترة من 2018 إلى 2020، إلى جانب عملها كمعاون وزير.

الأستاذة يمنى البحار حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من ESLSCA Business School، وعلى دبلوم في الترجمة. وقد تخرجت في كلية الألسن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينها في وزارة السياحة في عام 2000 في إطار توجه الدولة نحو تعيين أوائل الخريجين من الجامعات المصرية في وظائف حكومية.

وزير السياحة والآثار الدكتور مصطفى مدبولي الدراسات الاستراتيجية السياسات الجامعات المصرية

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