الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

36 عامًا من الخبرة.. السيرة الذاتية لمحمد شيمى وزير قطاع الأعمال

المهندس محمد الشيمي
المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام

نشرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانًا منذ قليل، كشفت فيه عن تفاصيل السيرة الذاتية للوزير الجديد. 

الاسم: محمد إبراهيم أحمد شيمي
بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس 
تخصص كهرباء القوى وهندسة الآلات عام 1985
دبلوم إدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة
المستوى التخصصي لعام 2001


مـجالات المهارات المكتسبة
تحديد الرؤية والاستراتيجية والأهداف النظم والعلاقات الحكومية
إدارة المخاطر ومراقبة الأصول الاقتصاد والميزانية وإدارة التكاليف
مناقشة العقود واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية إدارة السيولة النقدية
تطوير الإنتاج والعمليات البينية التطوير المستمر لطرق الأداء
طرق تنمية وإدارة الأعمال تكوين فرق العمل لتحسين الأداء
تطوير المنتجات ومستويات التداول السوقى الرقابة ومتابعة المخزون
 

36 عامًا من الخـبرات المـهـنـيـة:

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - CEO & MD منذ مايو2023
شركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات (Energy Cadence).

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - CEO & MD من أكتوبر 2021 إلى مايو 2023
شركة كونكورد للهندسة والمقاولات - CONCORD EC.

رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب  - Chairman & MD من سبـتـمبـر 2018 إلى أكتوبر 2021.

شـركـة مـصـر للـصـيانـة (صـان مـصـر) - EMC 

رئيس مـجلس الإدارة - Chairman من أغسطس 2017 إلى سبتمبر 2018
 

شـركـة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول - GANOPE 
وكيل أول الوزارة لشئون المشروعات من يناير 2017 إلى أغسطس 2017

وزارة البترول والثروة المعدنية - MOP 
رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب  - Chairman & MD من نوفمبر 2012 إلى يناير 2017

شـركـة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) - PETROJET
رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب من نوفمبر 2011 إلى نوفمبر 2012
 

شـركـة مـصـر للـصـيانـة (صـان مـصـر) - EMC 
رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب  - Chairman & MD من مـارس 2009 إلى نوفمبر 2011
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة  - Cairo Metro

شغل عضوية مجلس إدارة كل من:
عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية عضو مجلس إدارة شــركة الأهرام للاستثمار

• عضو المجلس الأعلى للنقل - جمهورية مصر العربية  شــركة ميناء القاهرة الجوي - Cairo Airport
• شــركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول - MIDTAP 

• شــركة الحفر المصرية - EDC
• الشــركة المصرية الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية - ENPPI 

• الشــركة المصرية للغازات الطبيعية GASCO 
• الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية - ERMAS 

• شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول - MIDOR
• الشركة العربية للمشروعات والصيانة بالمملكة العربية السعودية - APM 

• شركة ثروة للبترول - Tharwa.

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