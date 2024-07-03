فوائد الصبار للشعر وطريقة استخدامه، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

فوائد الصبار للشعر

معروف أن الصبار له العديد من الفوائد للشعر ، فهو غني بالأحماض الأمينية والإنزيمات الضرورية لصحة الشعر وفروة الرأس.

ومن فوائد الصبار للشعر التالى :

يعمل الصبار على إصلاح الضرر في فروة الرأس وذلك بسبب الإنزيمات التي يحتويها، الأمر الذي يعزز من صحة بصيلات الشعر ونموه.

يحث بصيلات الشعر على النمو وبالأخص تلك التي دخلت في مرحلة من السبات.

التقليل من تساقط الشعر وبالتالي ترققه، الأمر الذي يساعد في زيادة كثافة الشعر بشكل ملحوظ.

يمتلك الصبار خصائص مضادة للالتهاب والفطريات والتي تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس والوقاية من قشرة الرأس.

الصبار غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه.

فوائد الصبار لترطيب الشعر

يعمل الصبار على ترطيب الشعر حيث تعمل المغذيات الموجودة في الصبار على ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

يساعد الصبار على تهدئة حكة الرأس الناتجة عن التهاب الجلد الدهني وهذه من فوائد الصبار للشعر الهامة جدًا.

يساعد في تنظيف الشعر الدهني من بقايا الدهون المتراكمة على فروة الرأس وبقايا منتجات الشعر الأخرى دون أن يحدث أي ضرر في الشعر.

طرق استخدام الصبار للشعر

وللحصول على فوائد الصبار للشعر هناك العديد من الطرق، منها التالى:,

زيت الخروع والصبار



تعزز هذه الوصفة من نمو الشعر وزيادة كثافته، وتحث على زيادة الطول أيضًا وتحميه من التقصف.

طريقة تحضير زيت الخروع والصبار:

نحضر كوب من جل الصبار وملعقتين صغيرتين من زيت الخروع ونفس الكمية من بودرة الشمر.

نضع المزيج على فروة الرأس والشعر من ثم تغطيته بقبعة الاستحمام، يفضل تطبيق هذه الوصفة في الليل.

نترك المزيج على الشعر طوال الليل، واغسله صباحًا بماء بارد.

كرر هذه الخلطة مرة أو اثنتين أسبوعيًا.

العسل والصبار

طريقة التحضير:,

نحضر خمس ملاعق صغيرة من جيل الصبار، وثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند، وملعقتين من العسل.

نقم بتدليك فروة الرأس باستخدام الخلطة، وتأكد من وضع بعضها على أطراف الشعر.

نضع قبعة الاستحمام وانتظر لمدة 25 دقيقة، ثم اغسل شعرك بماء بارد.

البيض والصبار

يحتوي صفار البيض على دهون تغذي الشعر، لتزيد من فوائد هذا الخليط الرائع، وللحصول على فوائد الصبار للشعر هنا نتبع الخطوات التالية:

نحضر أربع ملاعق كبيرة من جيل الصبار، وثلاثة من زيت الزيتون، وصفار البيض.

نقم بمزج المكونات معًا بوعاء، من ثم تطبيقه على فروة الرأس والشعر، وتغطيته بقبعة الاستحمام لمدة تتراوح من 20-25 دقيقة.

نغسل شعرك بالماء البارد، ولا تستخدم الساخن وذلك بسبب وجود البيض في المزيج.

البصل والصبار

هذه الخلطة تعمل على التقليل من تساقط الشعر وتعزز من نموه وتعمل على زيادة كثافته.

طريقة التحضير:

نحضر كوب من عصير البصل، وملعقة كبيرة من جيل الصبار

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نقم بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج ووضعه على جميع خصل الشعر، ونتركه لمدة ساعة واحدة قبل غسله.

تحذير: قد يسبب عصير البصل تهيج فروة الرأس لبعض الأشخاص، لذا من الضروري تجربته على منطقة صغيرة من اليد قبل الشعر.