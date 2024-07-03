وزير الثقافة الجديد: تطوير مشروعات البنية الثقافية.. وبناء الإنسان من أولوياتنا

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة يقع على عاتقها مهام كثيرة خلال الفترة المقبلة، وننتظر القيام بدعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية.

وأضاف، خلالة مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات لتحقيق نهضة ثقافية على مستوى الأصعدة.

العمل بالثقافة بحاجة إلى حلول غير نمطية

وتابع، أن العمل بالثقافة بحاجة إلى حلول غير نمطية، لأن الإبداعية تغلب على عناصر الثقافة، وسنشهد في الفترة القادمة؛ تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة ابتداء من أول يوم عمل، وأنه ستتم الاستعانة بالأدباء والخبراء والمفكرين والفنانين في جميع المجالات، مختتمًا: “نحن لسنا قوى ناعمة بل قوى قوية جدًا قادرة على التأسيس”.