أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 4-7-2024

واصلت أسعار الفراخ تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت أسعار الدواجن تراجع جديد بنحو ثلاثة جنيهات عن أمس، بينما استقرت أسعار الكتاكيت والبط.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 4-7-2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجع كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل 72 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وهو سعر لم تسجله منذ شهور طويلة.

وأرجع العاملون في صناعة الدواجن هذه التراجعات إلى قلة الطلب على الدواجن مع بداية عيد الأضحى وحتى الآن، وهو ما يشهده السوق كل عام بعد عيد الأضحى المبارك، مع اعتماد المواطنين على تناول لحوم الأضاحي ويقل احتياجهم لشراء الدواجن فينخفض السعر.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن الساسو: 109 جنيه.

سعر الدواجن امهات بيضاء : 70 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت البلدي الحر : 6.75 جنيه

الكتكوت البلدي المشعر: 7.00 جنيه

الكتكوت البلدي الهجين: 7.50 جنيه

الكتكوت الروزي التسمين: 20.50 جنيه

الكتكوت الروزي: 13.00 جنيه

الكتكوت الجميزة: 13.00 جنيه

الكتكوت البيور الساسو: 12.50 جنيه

الكتكوت الأبيض تسمين: 27.00جنيه

كتكوت أبيض شركات 36 جنيه مصري .

كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه .

كتكوت ساسو 19 جنيه .

كتكوت ساسو بيور 20 جنيه .

كتكوت بلدي 8 جنيه .

كتكوت هجين 16 جنيه .

كتكوت جيل ثاني 17.50 جنيه.

كتكوت روزي بيور 17.50 جنيه

أسعار البط اليوم

البط البغالي - المولار: 29.50 جنيه

البط البيور: 17.00جنيه

البط الفرنساوي البكيني: 11.00 جنيه

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة بيض أبيض: 135 جنيه.

سعر كرتونة بيض أحمر: 140 جنيه.

سعر كرتونة بيض بلدي: 135 جنيه.