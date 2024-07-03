تصل لـ44 درجة في هذه الأماكن.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 4 يوليو 2024، على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ذروة تأثير الموجة شديدة الحرارة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا آخر لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط للرياح.

ويسود البلاد غدًا الخميس طقس دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على السواحل الشمالية دافئ على كاترين، حار لشديد الحرارة نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، معتدل لدافئ ليلا على جميع الأنحاء.

الرياح

تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

الشبورة

تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالآتي: