الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل لـ44 درجة في هذه الأماكن.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس الخميس

الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 4 يوليو  2024، على أغلب الأنحاء.

موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من "الأرصاد"

الأرصاد: استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى ذروة تأثير الموجة شديدة الحرارة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا آخر لدرجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط للرياح.

ويسود البلاد غدًا الخميس طقس دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على السواحل الشمالية دافئ على كاترين، حار لشديد الحرارة نسبيًا  على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، معتدل لدافئ ليلا على جميع الأنحاء.

 الرياح

تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

الشبورة

تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

 حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فهي كالآتي:

  • الصغري   |  العظمي
  • القاهرة                               26°           43°
  • القليوبية                             25°            43°.
  • الجيزة                                26°            42°
  • السلوم                                22°            30°
  • مطروح                             25°             28°
  • العلمين                               25°.           30°
  • واحة سيوة.                      26°               38°
  • الاسكندرية                         26°             29°
  • البحيرة                               23°            38°
  • كفرالشيخ                           23°             40°
  • دمياط                                22°             33°
  • بورسعيد                             25°            30°
  • العريش                              21°            33 °
  • رفح                                   22°             33°
  • الدقهلية                             23°               43°
  • الغربية                               24°               42°
  • الشرقية                              25°              44°
  • المنوفية                              24°            43°
  • الاسماعيلية.                       23°             41°
  • القنطرة غرب.                     23°.            41°
  • السويس.                            26°            40°
  • فايد.                                 25°.           40°
  • نخل                                  21°            38°
  • سانت كاترين.                      20°             31°
  • شرم الشيخ.                        29°            34°
  • الطور.                                26°            37°
  • راس سدر                           25°.           33°
  • ابو زنيمة.                          26°.           33°
  • ابو رديس.                          25°.           35°
  • دهب.                               29°.            34°
  • نويبع.                               27°.            35°
  • زعفرانة.                            27°.            33°
  • راس غارب.                         28°.           34°
  • الغردقة.                             28°             34°
  • سفاجا.                              29°.            35°
  • مرسى علم                         28°             33°
  • بورغالب.                           28°.            34°
  • القصير.                             28°.             32°
  • راس بناس.                        28°.            39°
  • شلاتين.                             25°             37°
  • ابورماد.                             27°.             35°
  • حلايب.                              25°             35°
  • راس حدربة.                       29°.            37°
  • الواحات البحرية.                 27°.           42°
  • الفرافرة.                             27°.           42°
  • الدخلة.                               27°.          42°
  • الخارجة.                            25°.           41°
  • الفيوم.                               26°             44°
  • بنى سويف                         26°             44°
  • المنيا.                                25°             43°
  • اسيوط.                             25°             43°
  • سوهاج.                             25°            44°
  • قنا.                                   26°               42°
  • الاقصر.                               27°            43°
  • ادفو.                                 27°.           43°
  • اسوان.                              26°            43°
  • الوادى الجديد.                     24°            40 °
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موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من "الأرصاد"

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