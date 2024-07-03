الأهلى يسعى للاقتراب من قمة الدورى أمام الداخلية

يلتقى فريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى مع نظيره الداخلية، فى السابعة مساء الغد، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة ٢٩ من مسابقة دورى «نايل».

ويسعى الأهلى إلى مواصلة انتصاراته، لمطاردة بيراميدز على صدارة قمة الدورى، ومن ثم احتلال المركز الأول الذى يمكن الفريق من الحفاظ على اللقب، بعد التتويج بدورى أبطال إفريقيا.

ويدخل بطل إفريقيا مباراة اليوم منتعشًا بالفوز بنتيجة ٤-٠ على طلائع الجيش، الذى رفع رصيده إلى النقطة ٥١.

بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد ١٩ نقطة، عقب فوزه على زد فى الجولة الماضية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع اللاعبين حذرهم فيها من تكرار الأخطاء التى ظهرت فى لقاء الفريقين فى الجولة قبل الماضية، رغم الفوز حينها، مشيرًا إلى أن المباراة الأخيرة لفريق الداخلية تستلزم من الجميع أن يكونوا فى قمة التركيز.

ونبه «كولر» إلى أهمية الحفاظ على الانتصارات من أجل الاستمرار فى ملاحقة بيراميدز، واستعادة قمة الدورى، خاصة مع لعب «المارد الأحمر» مبارياته المؤجلة بشكل مضغوط للغاية فى الفترة الحالية.

واستقر المدير الفنى للأهلى على إجراء بعض التعديلات فى تشكيل «المارد الأحمر» أمام الداخلية، فى ظل غياب أكرم توفيق وطاهر محمد لتراكم الإنذارات.

ويتكون التشكيل الذى استقر عليه المدرب السويسرى من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أمامه محمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وكريم فؤاد، ثم أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور، على أن يضم الخط الأمامى كلًا من حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ووسام أبوعلى.