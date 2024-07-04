بعد سياحة المهرجانات.. مصر ضمن أفصل الوجهات السياحية عالميًا

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير صناعة السياحة في مصر من خلال مواكبة أنواع متعددة مثل سياحة المهرجانات التي نشطت مؤخرًا في مصر بسبب مهرجان العلمين، وتسعى الوفود إليها من مختلف دول العالم.

تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع من متوسط يُقدّر حاليًا بـ12 مليار دولار سنويًا إلى 30 مليار دولار سنويًا على مدى الثلاث سنوات القادمة، لاسيما وأن السياحة تساهم بنسبة تصل لـ15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتعتبر مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

ومؤخرًا تم الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بـ الساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية، موضحا أن على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.

إدراج مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية على مستوى العالم في 2023

وفي هذا السياق أشاد الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، بجهود مصر خلال الفترة الماضية لتنشيط السياحة، مؤكدًا على أن هذا ساهم في إدراج مصر ضمن أفضل 50 وجهة سياحية على مستوى العالم في 2023.

وأوضح هزاع، أن السياحة في مصر هي واحدة من أبرز الصناعات التي تدر العملة الصعبة وتسهم في تدفق النقد الأجنبي، لذا تسعى مصر إلى تضاعف أعداد الوفود السياحية الى اراضيها.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن هناك عدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا واسبانيا وغيرهم تصل أعداد الوفود السياحية فيها أكثر من السكان، ملفتًا إلى ضرورة قطاع السياحة لمصر خلال الفترة الحالية والتي تسعى الى جذب الاستثمارات والنقد الأجنبي.

ارتفاع أعداد الوفود السياحية خلال السنوات الماضية

وبحسب إحصائيات وزارة السياحة عن حجم الوفود السياحية فإنه زار 7.1 مليون سائح مصر في النصف الأول من 2024، مما أدى إلى زيادة إيرادات السياحة بنسبة 5% لتصل إلى 6.6 مليار دولار. عدد الليالي السياحية ارتفع لـ70.2 مليون من 67.6 مليون في العام السابق.

مستويات السياحة الوافدة ارتفعت بنسبة 27.4% على أساس سنوي في 2023 لرقم قياسي بلغ 14.91 مليون زائر، على الرغم من التوترات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بسبب الحرب على غزة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة من 30 يونيو 2013، وحتى 30 يونيو عام 2023، حيث قدرت القيمة الإجمالية لإيرادات القطاع السياحى بنحو 82.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

حيث وصلت 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%، ووصلت إلى 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%. فيما ارتفعت وحققت 13.6 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.8%.