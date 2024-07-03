منتخب مصر «مستوى أول» فى قرعة تصفيات «كان 2025»

يجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، غدا، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تحتضنها المغرب فى ديسمبر ٢٠٢٥.

وتجرى مراسم القرعة فى استديوهات قنوات «SuperSport» بمدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، فى الثالثة والنصف بعد الظهر.

وقُسمت المنتخبات الـ٤٨ المشاركة فى قرعة التصفيات إلى ١٢ مجموعة، بحيث تضم كل مجموعة ٤ منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات، باستثناء مجموعة المغرب، التى يتأهل منها منتخب واحد.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة فى التصفيات إلى ٤ مستويات، وفقًا للتصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ليكون منتخب مصر فى المستوى الأول، إلى جانب المغرب والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وتونس والجزائر والكاميرون ومالى وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وغانا.

ويضم المستوى الثانى كلًا من الرأس الأخضر وبوركينا فاسو وغينيا والجابون وغينيا الاستوائية وزامبيا وبنين وأنجولا وأوغندا وناميبيا وموزمبيق ومدغشقر.

أما المستوى الثالث فيضم كينيا وموريتانيا والكونغو وتنزانيا وغينيا بيساو وليبيا وجزر القمر وتوجو والسودان وسيراليون ومالاوى وجمهورية إفريقيا الوسطى.

بينما يضم المستوى الرابع النيجر وزيمبابوى ورواندا وجامبيا وبوروندى وليبيريا وإثيوبيا وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتينى وجنوب السودان وتشاد.

تنطلق التصفيات بإقامة الجولتين الأولى والثانية، خلال الفترة من ٢ إلى ١٠ سبتمبر المقبل، على أن تختتم بالجولتين الخامسة والسادسة، خلال الفترة من ١١ إلى ١٩ نوفمبر المقبل.

وفى وقت سابق، أعلن «كاف» عن إقامة نهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التى ستحتضنها المغرب، خلال الفترة من ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٦.