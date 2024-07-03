الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«جبتونا لورا».. رنا سماحة «عاملة عبيطة» على يوتيوب (فيديو)

رنا سماحة
رنا سماحة

طرحت المطربة رنا سماحة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "عاملة عبيطة" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتنتمي أغنية "عاملة عبيطة" لرنا سماحة لأغنيات اللون الشعبي المقسوم وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبوطالب، والموزع الموسيقي: خليل وشيندي، وميكس وماستر مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

كلمات أغنية "عاملة عبيطة"

"قاعدة وساكتة وباصة عليكوا كاشفة وشوشكوا وسط الزيطة شايفة وعارفة وقارية عينيكوا فاهمة الكل وعاملة عبيطة نفسنة بس أنا فاهمة المسكنة شياطين راسمين الدور مسخرة مسخرة جبتونا لورا خلوا الطابق مستور ولا كذا ولا كذا حريفة أذى وقلوبكوا بيت مهجور يا تماثيل مافيهاش شعور اوعوا تقولوا دي سهلة ضعيفة هنوقعها .. صعبة عليكوا إنتوا تمامكم .. ضربة خفيفة قلبة قلبي دي هتعريكوا نفسنة بس أنا فاهمة المسكنة شياطين راسمين الدور مسخرة مسخرة جبتونا لورا خلوا الطابق مستور ولا كذا ولا كذا حريفة أذى وقلوبكوا بيت مهجور يا تماثيل مافيهاش شعور".

مسرحية رنا سماحة الجديدة

وشاركت المطربة رنا سماحة في العرض المسرحي "العيال فهمت" والذي عرض ضمن عروض عيد الأضحى على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد وشهدت العروض حضورًا كامل العدد.

ومسرحية "العيال فهمت" هي عرض كوميدي غنائي، وتدور أحداث مسرحية "العيال فهمت" حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابه خاصة أنهم لديهم احتياجاتهم الكثيرة، ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسئولية تربية الأولاد ولا يستطيع احتواءهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم، فيجعله يقوم بالأعمال المنزلية فقط ويأتي لأولاده بمربية ومن هنا تبدأ الأحداث، فهي مربية تفهم التربية جيدًا وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة.

رنا سماحة المطربة رنا سماحة عاملة عبيطة أغنية عاملة عبيطة يوتيوب الشعبي

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