الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الخطيب: "على الوزراء الجدد عدم الكتابة على صفحاتهم الشخصية إلا فى تلك الحالة"

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن منظومة الإعلام تحتاج إلى ضبط وخاصة السوشيال ميديا منعًا للشائعات.

وأضاف "الخطيب" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "الحياة": "أغلب الأخطاء من الحكومة تكون ناتجة من عدم الضبط سواء بتصريحات غير مناسبة في وقت غير مناسب والحكومة كلها تتحمل نتيجة ذلك".

وتابع: "هناك مسئولون لديهم حسابات على السوشيال ميديا وتكتب تصريحات وهذا يحتاج إلى ضبط وربط" مشيرًا إلى أنه يجب على الوزراء الجدد عدم الكتابة على صفحاتهم الشخصية إلا إذا كان بيانًا رسميًا.

واستكمل: "في وقت من الأوقات كان يتحدث مسئولون اقتصاديون ويحدث بسبب هذا انخفاضات وارتفاعات في الجنيه المصري، هناك مسئولون اقتصاديون مينفعش يتكلموا من الأساس" مؤكدًا أن هذا الأمر شهد ضبطًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الماضية.

وتابع: "أتمنى ألا يتحدث أي وزير في وسائل الإعلام إلا إذا تم الإعداد للحوار بشكل منضبط وجيد".

الحياة الحياة اليوم محمد الباز قناة الحياة الحكومة الجديدة التعديل الوزاري

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