الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب "ترامب".. أزمة دبلوماسية تلوح فى الأفق بين المجر والولايات المتحدة

مناظرة ترامب وبايدن
مناظرة ترامب وبايدن

انتقد السفير الأمريكي في بودابست ديفيد بريسمان، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدعمه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. 

txt

القضاء يؤجل الحكم على ترامب فى قضية الممثلة الإباحية

الانتخابات الأمريكية 

وفي حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال في بودابست، قال السفير ديفيد بريسمان إن أوربان يواصل تذكيرنا يوميًا بمن يود أن يفوز في تلك الانتخابات، ومن سيصوت له لو كان أمريكيًا، وفقا لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال بريسمان إنه ليس لدينا حليف أو شريك آخر يقوم بشكل علني بحملات لصالح مرشح محدد بعينه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

أوربان يؤيد ترامب

وكان أوربان أول زعيم للاتحاد الأوروبي يؤيد ترامب عندما ترشح لمنصب الرئاسة في عام 2016، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكبر المصفقين للحزب الجمهوري، وحث ترامب في عام 2023 على مواصلة القتال وسط مشاكله القانونية.

كما استضاف ترامب أوربان في البيت الأبيض في عام 2019، ورد الجميل بتأييده للزعيم المجري عندما ترشح لإعادة انتخابه في عام 2022.

وتابع بريسمان أنه لم يكن التحالف "المهم والدائم" بين المجر والولايات المتحدة يجب أن يستند إلى العلاقات بين شعبيهما، وليس "تكرار التأييد السياسي لرئيس وزرائك على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقدار أموال دافعي الضرائب المجريين التي تنفق على الرسائل السياسية التي تدعم المرشحين المنتخبين". 

txt

بايدن سيظهر الجمعة فى أول مقابلة منذ مناظرته مع ترامب

بايدن يكشف عن نيته للتنحي في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه  يدرك أنه لن يتمكن من إنقاذ حملة إعادة انتخابه بعد الأداء الكارثي في ​​المناظرة الأسبوع الماضي.

المجر ترامب أبناء ترامب انتخابات أمريكا

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

محمد الباز: نحن أمام ثورة حقيقية فى الحكومة المصرية (فيديو)

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة