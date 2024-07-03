بسبب "ترامب".. أزمة دبلوماسية تلوح فى الأفق بين المجر والولايات المتحدة

انتقد السفير الأمريكي في بودابست ديفيد بريسمان، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لدعمه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

الانتخابات الأمريكية

وفي حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال في بودابست، قال السفير ديفيد بريسمان إن أوربان يواصل تذكيرنا يوميًا بمن يود أن يفوز في تلك الانتخابات، ومن سيصوت له لو كان أمريكيًا، وفقا لما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال بريسمان إنه ليس لدينا حليف أو شريك آخر يقوم بشكل علني بحملات لصالح مرشح محدد بعينه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

أوربان يؤيد ترامب

وكان أوربان أول زعيم للاتحاد الأوروبي يؤيد ترامب عندما ترشح لمنصب الرئاسة في عام 2016، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكبر المصفقين للحزب الجمهوري، وحث ترامب في عام 2023 على مواصلة القتال وسط مشاكله القانونية.

كما استضاف ترامب أوربان في البيت الأبيض في عام 2019، ورد الجميل بتأييده للزعيم المجري عندما ترشح لإعادة انتخابه في عام 2022.

وتابع بريسمان أنه لم يكن التحالف "المهم والدائم" بين المجر والولايات المتحدة يجب أن يستند إلى العلاقات بين شعبيهما، وليس "تكرار التأييد السياسي لرئيس وزرائك على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقدار أموال دافعي الضرائب المجريين التي تنفق على الرسائل السياسية التي تدعم المرشحين المنتخبين".

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