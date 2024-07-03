الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير السياحة الجديد: هدفنا تعظيم العوائد الدولارية واستثمار الآثار بشكل أكبر

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الإنجازات السابقة، وتوجه بالشكر للوزير السابق أحمد عيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تستهدف الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2030، مع تشجيع الاستثمار، والاعتماد على القطاع الخاص، واستثمار الآثار بشكل أكبر".

وتابع: أن الرؤية الحالية لقطاع السياحة في مصر لها أركان متكاملة، وهناك مناقشات مع رئيس مجلس الوزراء للتطوير والوصول إلى المستهدف من القطاع، موضحا أن هناك رؤية للدولة بشكل واضح.

التعاون مع أصحاب الخبرة في القطاع السياحي

وأكد أن الهدف العام هو تعظيم العوائد الدولارية كما يتم في الصناعات الأخرى، بالتعاون مع أصحاب الخبرة في القطاع، مضيفا أنه سيجري مناقشات عدة مع شركات القطاع الخاص لتحقيق أكبر العوائد.
 

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